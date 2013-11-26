《全球汇市》美元指数再度回撤，欧元触及一周高点

澳元兑美元 一度跌至0.91美元下方，为9月初以来首次，延续了自上周高点0.9448美元开始的跌势。澳元最新报0.9125美元。
本周澳元主要关注周四的企业投资季度数据。该数据或将有助于说明矿业荣景降温的速度，以及其他行业是否加快投资填补缺口。
若该数据令人失望，澳元可能进一步下跌。然而讽刺的是，澳元下跌却对非矿业领域构成利好，尤其是依赖出口的行业。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3567 1.3571 -0.03 +2.83 1.3194
美元/日圆 101.23 101.28 -0.05 +16.71 86.74
欧元/日圆 137.34 137.45 -0.08 +19.99 114.46
美元/瑞郎 0.9068 0.9064 +0.04 -0.95 0.9155
英镑/美元 1.6209 1.6213 -0.02 -0.26 1.6251
美元/加元 1.0544 1.0539 +0.05 +6.28 0.9921
澳元/美元 0.9116 0.9127 -0.12 -12.29 1.0393
新西兰元/美元 0.8192 0.8192 +0.00 -1.10 0.8283
澳元/日圆 92.280 92.440 -0.17 +2.39 90.130
新西兰元/日圆 82.910 82.970 -0.07 -41.12 140.820
英镑/日圆 164.08 164.21 -0.08 +16.52 140.82
澳元/新西兰元 1.1121 1.1136 -0.13 -11.32 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 朱晓军；审校 王兴亚)