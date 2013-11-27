《中国报摘》--中国证券报11月27日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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* 头版头条:
--中国人民银行行长周小川表示，要进一步扩大合格境内机构投资者(QDII)和合格境外机构投资者(QFII)的主体资格，增加投资额度。
* 其他:
--据悉，有关原油和成品油进口权进一步放开的政策文件，已基本完成征求意见，有望今年底或明年初下发。
--云南、广西是面向东南亚、南亚开放的沿边省份，为充分发挥“桥头堡”作用，云南瑞丽有望纳入自由贸易园区试点。
--中国人民银行副行长易纲表示，要抓紧出台存款保险制度，另外，人民币汇率已非常接近均衡水平。
--人社部最新数据显示，截至2012年末，全国企业职工基本养老保险基金累计结余增加21,204亿元人民币，年均增长33%。
--基金业协会发布通知，要求在合作方选择、项目筛选、项目审批、资金划拨、后期管理等各个环节进行有效控制，规范资产管理业务。
--中诚信国际首发2013年全球主权信用评级，涉及全球46个国家。其中对美国主权信用给予AAA评级。
--从期货业人士处获悉，招商基金近期推出涉足跨境套利的专户产品，为公募行业首例。
--财政部等四部委确定第一批新能源汽车推广应用城市或区域名单，包括北京等28个城市或区域，多分布在东中部节能减排任务较重地区。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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