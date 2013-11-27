《中国报摘》--中国证券报11月27日

* 头版头条:

--中国人民银行行长周小川表示，要进一步扩大合格境内机构投资者(QDII)和合格境外机构投资者(QFII)的主体资格，增加投资额度。

* 其他:

--据悉，有关原油和成品油进口权进一步放开的政策文件，已基本完成征求意见，有望今年底或明年初下发。

--云南、广西是面向东南亚、南亚开放的沿边省份，为充分发挥“桥头堡”作用，云南瑞丽有望纳入自由贸易园区试点。

--中国人民银行副行长易纲表示，要抓紧出台存款保险制度，另外，人民币汇率已非常接近均衡水平。

--人社部最新数据显示，截至2012年末，全国企业职工基本养老保险基金累计结余增加21,204亿元人民币，年均增长33%。

--基金业协会发布通知，要求在合作方选择、项目筛选、项目审批、资金划拨、后期管理等各个环节进行有效控制，规范资产管理业务。

--中诚信国际首发2013年全球主权信用评级，涉及全球46个国家。其中对美国主权信用给予AAA评级。

--从期货业人士处获悉，招商基金近期推出涉足跨境套利的专户产品，为公募行业首例。