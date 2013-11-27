《美债周三展望》公债价格守住涨幅，关注七年期公债标售

加拿大经济：加拿大央行第一季调查显示企业信心改善

路透渥太华4月3日 - 加拿大央行周一称，尽管美国保护主义的不确 定犹在，但加拿大企业对未来销售和出口感到更乐观，计划加快招聘的步 伐和增加投资，以满足需求。 企业预计，在内外需求不断上升的情况下，未来12个月销售增长将略 为上升，越来越多的企业预期加拿大最大的贸易伙伴美国经济成长强劲。 “不过，在美国可能调整政策的高度不确定性的环境下，企业保持警 惕，”加拿大央行在第一季企业调查报告中称。 受访的企业表示，面临的负面风险包括保护主义增强、一旦美国下调 公司税，加拿大企业的竞争力将降低、以及提振成长的美国政策可能被推 迟。 总体而言，调查显示企业信心过去两年疲弱后温和反弹。加拿大经济 受油价下跌的侧击，加拿大央行一直保持利率在近纪录低位的水准，以刺 激经济成长，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)已开始升息。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)