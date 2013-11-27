重发-中国棉花：中国将于周五开始销售国储棉--政府网站

(重发将标头改为“中国棉花”)

路透纽约11月26日 - 根据中国储备棉管理总公司网站，中国国储棉将于周五开始投放市场。

根据中国棉花网(CNCotton.com)，中国政府为国储棉设定的最低价格为每吨1.8万元。

该价格符合交易商预期，较纽约期棉价格升水约70%。

第一批上市国储棉是2011年的棉花。

该通知的重要一点是不再根据已公布的实际数量搭售配额，交易商称这是中国政府取消先前的进口配额体系的一个迹象。

该进口配额体系允许买家在购买的每三吨棉花中，进口一吨棉花，这使中国纺织厂可以买入外国棉花，从而带动进口旺盛。

大宗商品投资机构LOGIC Advisors合伙人Ron Lawson称，“三比一的配额体系对全球棉花市场产生大量需求，目前中国正在限制流入中国的棉花数量，”不过他指称交易商预期中国可能正在规划一种新的进口体系。

Lawson在提及中国最新举措对全球棉价的影响时称，“这对棉价不利，”

交易商称，前些年中国纺织厂没有积极购买国储棉，而是持续大量进口棉花。