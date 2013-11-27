美国与加拿大经济指标预测--11月27日-12月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 11月27日-12月2日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国建筑支出 9月 -- +0.6% 11月27日-12月4日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国新屋销售年率(万户) 9月 42.5 42.1 11月25日当周 11月27日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 11月22日当周 -- 451.1 再融资指数 -- 1,941.3 1330 美国耐久财订单 10月 -1.9% +3.8% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.2% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.2% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.6% -1.3% 1330 美国初请失业金人数(万人) 11月23日当周 33.0 32.3 四周均值(万人) -- 33.85 续请失业金人数(万人) 11月16日当周 285.3 287.6 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- -- 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 60.0 65.9 1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月终值 73.5 72.0 现况指数 89.0 87.2 预期指数 66.2 62.3 1500 美国领先指标 10月 持平 +0.7% 1500 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 103.4 1530 美国ECRI经济领先指标 11月22日当周 -- 132.2 11月28日(四) 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字144.0 赤字145.8 1330 加拿大PPI(较前月) 10月 -0.5% -0.3% (较上年同期) -- +1.0% 11月29日(五) 1330 加拿大GDP(较前季) 第三季 +0.6% +0.4% GDP环比年率 +2.5% +1.7% 1330 加拿大GDP(较前月) 9月 +0.2% +0.3% 1600 加拿大预算(亿加元) 9月 -- 赤字23 12月2日当周 12月2日(一) 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月终值 -- 54.3 1430 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 11月 -- 55.6 1500 美国建筑支出 10月 +0.4% -- 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 55.5 56.4 美国ISM制造业投入物价分项指数 53.5 55.5 美国ISM制造业就业分项指数 54.0 53.2 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 60.6 12月3日(二) -- 美国整体汽车销售(万辆) 11月 1,560 1,515 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月30日当周 -- +2.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月30日当周 -- +3.8% 1445 纽约ISM企业活动指数 11月 -- 598.7 1500 美国IBD消费者信心指数 12月 -- 41.4 12月4日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 11月29日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1315 美国ADP就业报告(万人) 11月 增加17.5 增加13.0 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差403 逆差418 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 -- 逆差4.4 出口(亿加元) -- 406.5 进口(亿加元) -- 410.8 1358 美国Markit服务业PMI 11月终值 -- 57.1 1500 加拿大央行利率决议 -- -- 1.00 1500 美国ISM非制造业指数 11月 55.4 55.4 ISM非制造业企业活动指数 59.7 59.7 ISM非制造业雇佣指数 -- 56.2 ISM非制造业新订单指数 -- 56.8 ISM非制造业价格指数 -- 56.1 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 戴素萍 审校 徐文焰)