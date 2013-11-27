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市场报道 | 2013年 11月 27日 星期三 08:30 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月27日-12月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    11月27日-12月2日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1500   美国建筑支出                                       9月          --     +0.6%
    
    11月27日-12月4日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1500   美国新屋销售年率(万户)                             9月       42.5       42.1
    
    11月25日当周    
      
    11月27日(三)
    1200  美国抵押贷款市场指数                       11月22日当周         --      451.1
                     再融资指数                                           --    1,941.3
    1330  美国耐久财订单                                     10月      -1.9%      +3.8%
              扣除运输的耐久财订单                                     +0.5%      -0.2%
              扣除国防的耐久财订单                                        --      +3.2%
              扣除飞机的非国防资本财订单                               +0.6%      -1.3%
    1330  美国初请失业金人数(万人)                   11月23日当周       33.0       32.3
                      四周均值(万人)                                      --      33.85
                续请失业金人数(万人)                 11月16日当周      285.3      287.6
    1330  美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数             10月         --        --    
    1445  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      11月       60.0       65.9
    1455  路透/密西根大学美国消费者信心指数              11月终值       73.5       72.0
                                   现况指数                             89.0       87.2
                                   预期指数                             66.2       62.3  
    1500  美国领先指标                                       10月       持平      +0.7%
    1500  美国建筑许可年率(万户)                       10月修正值         --      103.4
    1530  美国ECRI经济领先指标                       11月22日当周         --      132.2
    
    11月28日(四)
    1330  加拿大经常帐(亿加元)                             第三季  赤字144.0  赤字145.8
    1330  加拿大PPI(较前月)                                  10月      -0.5%      -0.3%
               (较上年同期)                                              --       +1.0% 
    
    11月29日(五)
    1330  加拿大GDP(较前季)                                第三季      +0.6%      +0.4%
                GDP环比年率                                            +2.5%      +1.7% 
    1330  加拿大GDP(较前月)                                   9月      +0.2%      +0.3%
    1600  加拿大预算(亿加元)                                  9月         --     赤字23
  
    12月2日当周  
    
    12月2日(一)
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            11月终值         --       54.3  
    1430  加拿大RBC经季节调整制造业PMI                       11月         --       55.6  
    1500  美国建筑支出                                       10月      +0.4%         --
    1500  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    11月       55.5       56.4
          美国ISM制造业投入物价分项指数                                 53.5       55.5
          美国ISM制造业就业分项指数                                     54.0       53.2
          美国ISM制造业新订单分项指数                                     --       60.6 
    
    12月3日(二)
     --   美国整体汽车销售(万辆)                             11月      1,560      1,515
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            11月30日当周         --      +2.6%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          11月30日当周         --      +3.8% 
    1445  纽约ISM企业活动指数                                11月         --      598.7  
    1500  美国IBD消费者信心指数                              12月         --       41.4
    
    12月4日(三)
    1200  美国抵押贷款市场指数                       11月29日当周         --         --
              再融资指数                                                  --         --
    1315  美国ADP就业报告(万人)                              11月   增加17.5   增加13.0
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                           10月    逆差403    逆差418
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                             10月         --    逆差4.4
                出口(亿加元)                                              --      406.5
                进口(亿加元)                                              --      410.8
    1358  美国Markit服务业PMI                            11月终值         --       57.1
    1500  加拿大央行利率决议                                  --          --       1.00
    1500  美国ISM非制造业指数                                11月       55.4       55.4
              ISM非制造业企业活动指数                                   59.7       59.7
              ISM非制造业雇佣指数                                         --       56.2
              ISM非制造业新订单指数                                       --       56.8
              ISM非制造业价格指数                                         --       56.1   
          (完)
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 戴素萍 审校 徐文焰)

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