金砖国家：11月26日股汇市收盘纵览

路透11月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月26日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.52%，报1,005.40点。

中国股市：沪综指收盘四连跌，地产板块走势明显偏弱

香港股市：恒生国企指数进一步自近九个月高位回撤，中石化领跌

中国汇市：人民币即近收平盘，月内料难升破6.09关口

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拉美股市：巴西国有油企Petrobras股价跌至逾一年低位，推动巴西指标股指跌至近三个月低位，市场担心政府可能推迟实施或能减少Petrobras炼油业务亏损的新定价政策。Bovespa指标股指 五日内第四日收低，跌1.56%至51,446.91点，为8月30日以来最低。

拉美汇市：雷亚尔连跌第二日，强劲美国数据支持联储撤回刺激政策

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南非股市：下跌逾1%，网络公司Naspers 表示公司支出有可能影响今年的获利后，股价挫跌。数据显示，受汽车业持续数周的罢工拖累，南非第三季经济增长步伐为2009年出现衰退以来最慢，亦打击市场人气。Top-40绩优股指数 跌1.44%至39,194.33点。综合指数 跌1.27%，报43,988.14点。

南非汇市：兰特下跌，因经济增长数据疲弱

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印度股市：ICICI Bank等蓝筹股遭遇获利了结抛压，打击股市收低。指标BSE指数 跌0.87%或180.06点，收报20,425.02点。NSE指数 跌0.92%或56.25点，收报6,059.10点。

印度汇市：卢比兑美元收平，盘中曾多数时间保持小幅涨幅，受美元走软扶助。卢比兑美元 收报62.50/51卢比，持平于周一收盘位。日内交投区间为62.28-62.5350，但大部分时间在62.28-62.5350区间波动。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,416.430点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.36%，报780.39点。