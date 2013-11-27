《新兴市场重要经济事件预告》--11月27日-12月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月27日(三)

多哈--卡塔尔央行举办“卡塔尔和中东在国际经济中日趋重要的地位”会议(至11月28日)。卡塔尔央行总裁Saud Al-Thani将发表讲话。

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。

11月28日(四)

布达佩斯--匈牙利经济日报(Napi Gazdasag)组织举办经济论坛。匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy发表讲话。

11月29日(五)

菲律宾马卡第--菲律宾央行总裁泰谭柯在一媒体论坛上发表讲话(0100)。

12月2日(一)

暂无重要事件。

12月3日(二)

摩洛哥马拉喀什--第五届国际税收对话论坛(International Tax Dialogue)召开(至12月5日)。

利雅得--沙特阿拉伯召开民间部门中东会议。国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民及沙特阿拉伯财长H.E. Ibrahim Al-Assaf将发表讲话。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至12月4日)。

12月4日(三)

圣地亚哥--智利央行公布11月货币政策会议记录(1130)。

萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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