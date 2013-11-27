《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月27日

*工商时报：

--据业界人士透露，英特尔 虽然在日前分析师大会宣示进军晶圆代工市场，可能与台积电 出现竞争，但计画于明、后两年推出搭载Atom处理器核心的低阶SoFIA手机晶片，仍可望扩大委由台积电以28奈米及20奈米代工。

--大陆海协会会长陈德铭率领的经贸参访团昨日抵台，首站即前往桃园航空自由贸易港区参访，针对台湾业者呼吁，应尽快建立自由经济示范区与上海自贸区联系窗口，以利后续合作，陈德铭马上积极回应，将努力促成。

--看好大陆水泥市场，台泥 董事会通过以每股3.9港元，100％收购台泥国际 流通在外股权，台泥国际未来将从港交所下市。若以上周五台泥国际在港交所收盘价3.06港元计算，台泥收购溢价空间达27％。

--上市柜公司投资用不动产以〞公允价值〞进行续后评价，金管会最快下周定案，据透露，目前会以收益法及土地开发法监价，即大部分不动产的现金收益折现后，计算出现有价值，金管会估算整体上市柜公司投资用不动产增值逾1,000亿台币。

*经济日报：

--海协会会长陈德铭上任后昨日首度抵台参访，海基会董事长林中森会见时透露，两岸两会第10次会谈将就六个议题签署协议，包括两岸经济合作架构协议（ECFA）后续的货品贸易协议、争端解决协议、两岸避免重复课税协议，两岸两会互设办事机构，以及两岸气象合作协议、地震监测合作协议。

--政府基金新一波300亿台币代操银弹，本周涌入台股，短短两个交易日推升大盘上涨131点，让大笔台指期空单认错回补，破除MSCI三降台股权重疑虑。法人认为，随着新资金进驻效应发酵，台股年底红包行情可以期待。

--宏基 董事长施振荣昨日表示，看好行动互联网后市，宏碁新营运方向约一、二个月内就会明朗，并且会对长线投资人负责，绝不会走戴尔私有化下市模式。

--台湾与日本周四将签订金融监理合作备忘录（MOU），推动台日双边金融交流、互设金融机构，中信金 并购日本东京之星案也可望顺利放行，对台湾催生区域性银行，将有正面助益。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。