修正-中国新债：中国平安260亿元A股可转债网上网下申购资金逾3,300亿元

刊登在上海证券交易所的公告显示，在原A股股东获得优先配售后，余额部分进行网上网下配售，最终申购中签率为3.42%，其中网下机构有效申购金额为3,294.1亿元。网下申购资金将于今日解冻。

平安A股可转债期限为六年，为附次级条款的可转债，本次发行可转债票面利率第一年为0.8%、第二年为1.0%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为2.2%、第六年为2.6%；其初始转股价格为41.33元/股。