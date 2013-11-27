修正-中国新债：中国平安260亿元A股可转债网上网下申购资金逾3,300亿元

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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(更正：标题及内文首段的“冻结资金”改为“申购资金”)
路透上海11月27日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险 周三公告称，260亿元人民币的A股可转换公司债券(附次级条款)网上、网下申购已上周五结束；路透根据公告提供数据计算，网上网下申购资金共计逾3,300亿元人民币。
刊登在上海证券交易所的公告显示，在原A股股东获得优先配售后，余额部分进行网上网下配售，最终申购中签率为3.42%，其中网下机构有效申购金额为3,294.1亿元。网下申购资金将于今日解冻。
公司称，本次发行的平安转债上市时间将另行公告。
平安A股可转债期限为六年，为附次级条款的可转债，本次发行可转债票面利率第一年为0.8%、第二年为1.0%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为2.2%、第六年为2.6%；其初始转股价格为41.33元/股。
中国平安A股周二收在40.55元人民币；H股则在71.95港元。
参看详情，可点选上海证券交易所（here）(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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