港报社评：占领曼谷形成玩火危机--星岛日报11月27日

泰国再现“人海战术”的反政府示威，首相英禄已经对首府曼谷启动国家安全法机制，随时可以颁令戒严宵禁，香港和多国政府已经发出赴泰旅游警示。

当年反对前首相他信家族掌权、主要由市区中产阶层组成的“黄衫军”，发动5万人大示威，不少港人掉以轻心。岂料“黄衫军”占领曼谷机场，不少港人有家归不得。

2010年春，轮到支持他信家族的“红衫军”，包围曼谷商业区抗议，最后军队流血清场。尽管如此，他信的妹妹英禄翌年当选为首相。执政党近来寻求立法特赦触犯政治罪行而被起诉的人，触发反对党走上街头。

反对党同时在国会指英禄为赢取农民支持，所推出的稻米补贴计画是滥开国库，务求透过弹劾轰她下台。动议辩论明日投票，与曼谷街头的示威，里应外合。

英禄的特赦法案已遭上议院否决，至于不信任她的动议，则难以得到下议院通过。反对派无法透过民主机制推倒英禄，诉诸街头行动，日前占领了财政部和外交部，昨日进一步包围旅游部、交通部。

现时“占领”的反政府群众，估计有10万人，“红衫军”则有4万人。军队目前表现中立，不过，如果瘫痪行动持续，或者两派人产生冲突，单靠曼谷警力是否足以回复社会秩序成疑。

曼谷官员和旅游业已经忧虑影响，去年赴泰旅游人次首破2200万大关。如多个部门运作瘫痪，将带来更严重和广泛的经济民生破坏。泰国是民主社会，再三出现透过群众运动，由纯粹示威逐步升级到以“占领”手段形成瘫痪威胁，来取代民主手段进行政治角力，很值得各地引以为监。

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