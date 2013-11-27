港报社评：唯有依法办事，普选才能成功--文汇报11月27日

中联办宣传文体部部长郝铁川昨日在树仁大学的讲座上指出，基本法及人大有关决定均无“公民提名”的法理依据，实现普选必须坚持提委会的提名制度。反对派却坚持要搞所谓“公民提名”。香港普选只有依法办事才能成功，而这个“法”就是基本法及人大决定。

全国人大常委会副秘书长兼香港基本法委员会主任李飞访港，全面阐释了普选的基本原则和法律规定，清楚传达了中央希望香港依法落实普选的信息。李飞指出，严格按照基本法规定落实普选，就必须坚持提名委员会的制度安排，这不仅是法治的要求，也是做到各方面都能接受的最好选择。

以“公民提名”代替和架空提名委员会的提名，其违法性质显而易见。中联办主任张晓明今年9月在给公民党党魁梁家杰邀请其出席“真普选联盟”的“公民提名”研讨会的回覆中明确指出：“就行政长官普选时候选人提名办法而言，基本法第四十五条已明确规定『由一个有广泛代表性的提名委员会按民主程序提名』，并无其他选项。”张晓明明确点出了“公民提名”的要害就是违反基本法。反对派必须抛弃幻想，任何离开基本法和人大决定另搞一套都是行不通的。

今年9月，张德江委员长向到访北京的香港人士说：“关于香港政制发展问题，中央的原则立场是一贯和明确的，就是必须坚持『一国两制』、『港人治港』、高度自治方针，按照基本法和全国人大常委会有关决定，积极、稳妥推进香港民主发展，最终达至普选目标。”离开法律规范，普选就必然走弯路甚至走上绝路。

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