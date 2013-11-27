港报社评：钓鱼岛争议持续升温中日濒国家意志较量--明报11月27日

中国宣布划设东海防空识别区，有战略意图透明化的意义。目前全球超过20个国家或地区设有防空识别区，过去，中国并未划设防空识别区。数十年来，美国侦察机沿着中国海岸线蒐集情报的活动，但中国仍未因此划设防空识别区。中国现时决意改变多年来的忍让，不过，若说中国此举目的为挑起战争可能性不大，因不符合中国发展经济的目标。

中日防空识别区重叠之处，只要双方透过商讨，就会起到减少中日战机擦枪走火的机率。但自日本所谓“购岛”后，一直要求美国表态钓鱼岛一旦有事，适用于《美日安保条约》，其后仗着有美国口头承诺，使美国在钓鱼岛问题泥足深陷的局面。

美国一方面在钓鱼岛不选边站，一方面又被日本愈拖愈深，或许美国力求避免与中国正面冲突，而低度支持日本与中国对抗。白宫副发言人说：“中国政府作此宣布是没有必要的挑衅行为”，不过又说：“这个海域有区域纷争，纷争应透过外交化解。”看来美日虽是军事同盟，但涉及可能发生战争时，美方仍要求中日以外交解决。

放在这框架讨论防空识别区引发的关注，如澳洲传召中国驻澳大使；韩国向中国表示遗憾。他国反应，不排除是“盟友”视美国马首是瞻的结果，但中国在若先向周边国家打招呼，而非自行筹措，结果中国仍需有大量工作。

中日东海缠斗之际，“辽宁号”航母率编队南下，是“辽宁号”首次在这个海域现身，一些与中国有争端的国家，反应也值得关注。东海、南海同样波涛汹涌，正考验着中国人的智慧，催迫着中国海上力量必须壮大。

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