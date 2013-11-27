港报社评：中国向美日半摊牌，倒逼重启钓岛谈判--信报11月27日

中国宣布设立东海防空识别区引发的国际纠纷继续发酵之际，解放军航空母舰辽宁号昨天出港，首次以航母战斗群的姿态开赴南海演练，航程将穿过上述防空识别区的范围。中方似有向美日“半摊牌”之概，企图倒逼白宫向安倍政府施压。

中国自上周末公布东海防空识别区坐标后，多个国家的民航当局与航空公司都同意向中方提交航线计划。纵使日本、南韩和澳洲齐声强烈反对，但北京可说事在必行。

三中全会刚结束不久，中国在对日“斗争”方面接三连三展现大动作，明显地向美、日展示，中国为了维护领土主权不怕一战的姿态。说这是姿态，是因为中国其实不想真的军事交锋。可是中日钓鱼岛争持不下，美国在钓岛主权归属问题上态度暧昧。中方要打破僵局，惟有迫使日本放弃“不承认存在（钓鱼岛）主权争议”的谈判前提；而只有美方也担忧东海发生战祸，妨碍其全球战略的大局，被迫就此对日施加压力。

中方“兵行险着”，乃形势使然，否则只怕愈来愈陷于被动。自去年10月日本“国有化”钓鱼岛后，中方推行连串反制措施，打破日本原先对钓鱼岛周边海域的单方管控，转化成中日变相共管的局面。

如今中日的防空识别区部分重叠，两国飞机在争议空域相遇甚至擦身而过的机会大增。单从双方如何建立避免船舰和战机“擦枪走火”的机制，中日也有着坐下来商谈的迫切性，或许有助促使中日重归沟通对话之途；只是万一事态走向反面，则恐一发不可收拾。防避战火，各方有责，是福是祸，端看彼此权衡抉择。

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