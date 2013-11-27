港报财经评论：沽得太早升市无货--信报11月27日

沽得太早升市无货/ 习广思

美股升势持续，看淡的投资者的处境不是孤独，就是输钱。市场担心泡沫、担心调整，昨天LEX Column道出了不少投资者的心声，即使不认同眼下美股升势由盈利推动，只是靠低息推动，或只靠估值上升而推高，但目前投资者的确是进退两难，太早沽货离场难以安乐，因为很大机会错过升浪。眼下股市一片牛气，看淡的投资者不宜与大市斗气，买得太迟或沽得太早，都是“无股之灾”，最终跑输收场。升市持续多时，不代表升浪会继续下去，大行陆续推出展望报告，处境一样进退两难，如此市况，有谁会倒自己米唱淡？目前大部分报告预测，美股在2014年会继续上升，但升幅将缩窄至10%或高单位数的幅度。今年至今，标普500升幅逾26%，是1947年以来第八大升幅，但不要忘记，美股还有12月可追，故明年上升有望，但要延续今年的大升幅却不容易。

股市高处不胜寒，任何消息都可能触发调整，12月联储局议息，虽然退市机会不大，但万一市场焦虑症发作，便会触发调整。关键是，美股长期的乐观情绪，万一有任何坏消息，引发的震荡会较想像中大。贝莱德基金经理Russ Koesterich指出，今年美股升浪是罕见的一帆风顺，市场波动性亦远低过历史平均水平，这种低波动性现象，反映投资者近乎漠视潜在风险，连华府停运亦未见太大担忧，这种情况较股市泡沫更值得投资者担心。三中全会带来的亢奋渐见冷却，尤其是吹政策风的A股，在这轮反弹中，反应至为冷静。中国内地股市延续上半年情况，相对外资来说，中国内地投资者对宏观经济更悲观，如今中国内地投资者对改革前景的预期，亦不如外资那么乐观。

港股续在高位窄幅整固，板块轮流接力情况未变，中资金融股回软，科技、濠赌及“本地姜”回稳托住大市。大市昨天窄幅争持，全日成交额674亿港元，沽空比率9.7%。恒指续在高位争持，24,000点可望但难破，本周四期指结算后，或者有新启示。昨日中移动 、汇控 、和黄 、腾讯 及友邦 等大蓝筹充当大市维稳棋子。虽然恒指突破有难度，但临近年底，环球股市气氛高涨，新股热潮未退，投资者迎接信达资产 及光银两大新股，股市寻宝游戏继续。

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候高沽空澳元/ 苏子

虽然欧罗兑美元在昨天欧洲市早段可以突破本周的1.35高位，可惜破位后仅高见1.3571便乏力再升，始终未能触及上周的1.3580高位。目前欧罗兑美元的关键支持位为10天SMA，此支持位一旦成功失守，相信汇价在上周所造的1.3580高位将有极高机会成为短期重要顶部，稍后汇价料会成功下破早前曾获得良好承接力的100天SMA并考验本月7日的1.3294低位。前晚CME期货收市后，美元兑日圆曾自101.60水平上升至101.72高位，可惜汇价触及此高位后便遇上严峻沽压，到日本入市后已逐步回落至101.40的即市支持位以下波动，故汇价稍后继续下跌机会增加。短线而言，美元兑日圆若乏力突破昨天亚洲市场的101.72高位并且更显着失守本周初的101.10低位收市，料会下试上月25日自96.91低位升幅的23.6%及38.2%调整目标，目前两者分别处于100.78及100.00。

美汇指数自本月7日触及81.46高位后便以横行上落的模式运行。留意美汇指数上升至100天SMA附近便遇上较大阻力，回落至20天SMA附近则有不俗的支持力。由于20天SMA的斜率正明显上升中，故相信美汇指数若能稳守20天SMA支持不破，稍后较大机会成功突破100天SMA阻力并再次挑战本月7日的81.46高位阻力。由于市场目前的炒作主题主要集中在联储局可能提早收水及欧洲央行可能实施负存款利率，故相信市场的炒作气氛应有助美汇指数可以顺利突破100天SMA阻力，从而出现新一轮上升浪。

昨天亚洲市澳元兑美元曾反弹至0.9204高位，一度返回20天保历加通道底部支持内，可惜升势只属昙花一现，欧洲入市后已完全抹去亚洲市的所有升幅。如昨晚澳元兑美元以近全日低位收市，相信汇价稍后将会沿着上述的通道底部支持线，以单边市形式继续往下寻底。故目前的入市策略以候高建立澳元兑美元短仓有较高赢面。

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