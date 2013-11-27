《全球重要经济事件一览表》--11月27日-12月4日

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11月27日(三)

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧主持记者会，讨论欧洲央行半年度金融稳定风险(1400)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)发表演说。(0805)

雅典--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚公布OECD对希腊的最新经济调查报告。并与希腊财政部长史托纳拉斯举行记者会。(1300)

雅典--欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)访问雅典(至11月28日)，会晤希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)和希腊财政部长史托纳拉斯。

汉堡--欧洲央行执委亚斯穆森在一场企业雇主组织活动中发表演说。(1800)

日本徳岛--日本央行政策委员会审议委员白井早由里讲话。

11月28日(四)

布鲁塞尔--欧洲央行执委亚斯穆森在“议会中的女性全球论坛”年度峰会讲话(0830)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布金融稳定报告(0830)。瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)和金融稳定部副主任Johanna Fager Wettergren将举行记者会(0930)。

11月29日(五)

法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许和管委会成员维斯科在歌德大学参与金融市场政策会议。

法兰克福--德国央行理事会成员Joachim Nagel参与“银行及其客户近况”讨论。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Kerstin af Jochnick发表演说。(0700)

12月2日(一)

纽约--纽约联邦储备银行市场组执行副总裁Simon Potter在一场餐会中发表演讲。(2315)

都柏林--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和爱尔兰财长Michael Noonan在“欧洲银行业未来”会议上发表讲话(0830)。

名古屋--日本央行总裁黑田东彦发表讲话并召开记者会。

12月3日(二)

悉尼--澳洲央行议息会议。

12月4日(三)

法兰克福--前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在歌德大学就“欧元是否面临风险？”讲话。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布经济状况的褐皮书摘要(1900)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至12月5日)。

渥太华--加拿大央行宣布关键政策利率。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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