港报财经评论：把握高铁设备股机遇--经济日报11月27日

把握高铁设备股机遇/ 林瑞芬

恒指昨收报23,681，微跌3点，国指也跌；大市成交额674亿港元，正如周二指因大摩成分股变动关系，会稍为提升成交，故昨日跌市实情沽压不大。大市仍在窄幅整固中，消化改革预期因素，用放大镜式炒作后，就会用显微镜式去反覆验证，这是后市一波上升一波修正的节奏主导关键。改革的推进，可能带来中资股重估之浪，相信不会是炒一、两日咁简单。从EPFR统计显示，原来中国股票型基金已有7周实现“净流入”。目前行情，大概也是即市超买后的修正浪，跌幅预期有限。技术上，恒指守23,500结算，大位支持约23,000。调整浪后，随时挑战24,000。但要留意，由于临近年尾，部分基金大户恐怕已在结算之中，入市资金或较少，未能出现量能同升，缓步慢升。

冷静下来，回看改革决议，可量化的目标实在不多，数得出的就是要求提高国有资本收益上缴公共财政比例，到2020年提到30%，未来还是需要一个又一个方案去补捉改革的细节。大家现在所捕捉的，怕且只是个大概方向，买中国股市或中国概念股，从来就是买中国未来为大前提，有对有错，目前押注中国经济及A股拐点逐渐呈现，相信只有一些看三至五年中线机构投资者比重较多。散户往往只有明确见到A股见大抵转势，反覆抽升，先敢落注跟风。改革带来个股的结构性机遇，确是需要仔细分析；否则，往往出现炒过龙，或中空宝，先来后悔买贵了或买错了。认为未来三至五年，可望通过反覆验证能改革下及国策下受惠的国企，其中一个板块大有机会是相关高铁设备或铁路基建股。

宏观因素而论，至少有两大国策方向迎合中国高铁设备股。一是外交因素，配合“高铁外交”。去年美国有预谋重返亚洲区，在中国周边制造摩擦，对中国产生潜在威胁，需要中国从过去单一注重海权金融，转向海权金融、陆权金融并重，即通过铁路作为载体，突破美国通过海洋对中国的围困。或通过铁路从北京直达欧洲，或通过铁路从重庆到缅甸出印度洋，或通过高铁辐射东南亚。中国领导人近年重点“推销”的吉隆坡至新加坡段高铁和泰国高铁若建成，向北则可延伸到中国昆明，目前国内已在修建与缅甸连通的高铁。可见泰国高铁在泛亚铁路网中起到了“承南启北”的重要作用。因此，实现高铁技术对泰国、马来西亚等国的出口，将助推中国与东盟“互通互联”战略规划的落地实施。

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拆息续抽升，大市仍震荡/ 余少文

国企指数六连阴，中国内地银行同业拆息高企，1个月拆息升至近五个月高位，加上未来两个月是流动性紧张期，若然中国仍不肯放松流动性来维稳，大市12月将震荡。中国内地股市昨日微跌，国企指数则跌85点或0.7%，收报11,302点，成交额135亿港元，不足30%主板H股上升，指数“六连阴”走势又令人担心后市；而红筹指数则升7点，收报4,612点，由能源和电讯股撑住，成交额53亿港元。中国内地媒体报道，人民银行昨日有10亿元人民币三年央票到期，但没有按7月以来到期三年央票续作的行为，取消今年最后一期到期三年央票的续作；再加上上周合计680亿元人民币逆回购操作，是央行开始放松先前的偏紧货币政策。原以为中国作出微调，但昨日逆回购量显示中国仍未松手。

昨日到期的10亿元人民币三年央票，续期与否，对大局影响有限，因为今年最少的单日逆回购额也有50亿元人民币，而上周的两日分别7天和14天逆回购额分别为350亿和320亿元人民币，14天逆回购更是三周以来重启。可惜，央行昨日的7天逆回购只有320亿元人民币，比对昨日到期的7天逆回购350亿元人民币，变相抽走30亿元人民币，反映央行并没有松手。难怪中国内地银行部分同业拆息升多跌少。虽然短期拆息轻微回落，14日拆息跌穿6%，但1个月拆息升至6.582%，是7月初以来最高，若然流动性未有改善，拆息会继续抽升。尤其年底一向是流动性紧张期，再加上明年农历新年在1月底，即未来两个月流动性会趋紧，要看下中国会否要维稳而提高流动性，如周四大幅增加14天逆回购量，至少要阻止拆息再急升。

10月外汇占款急增，是央行10月中后期显着减少逆回购操作的原因之一，若然今个月逆回购量仍然偏低，不及10月合计的1,520亿元人民币，则11月外汇占款也可能大升，而迫使央行不敢重手放水。今年货币供应量增长也可能因应央行进退失据而未能达标。因为今年M2目标为13%，但截至10月增长仍高达14.3%，除非央行在11月和12月大幅收紧贷币供应，以抵销外汇占款上升，惟可能影响期间的流动性。由于11月期指明日结算，故国指上周升越11200点后，过去六个交易日出现窄幅上落，高低波幅不足317点，加上成交量缩减，希望是横行消化沽压，一如9月至11月的走势。只是中国内地流动性紧张，A股未能继续攀升下，国指即使走高，升势始终有限。不过，始终想大市可以调整，因为维持A股已见底看法，一旦开始牛市，H股一定可以跟随，故大市深度调整，可以给予股民低位入市，回报也可以更高，维持保险股和证券股是首选低吸对象。

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