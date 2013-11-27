《中国报摘》--其他报纸重要消息11月27日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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**上海证券报**
--据财汇统计数据显示，570只债券基金(A/B/C分开计)中，截至11月25日，有200只债券基金跌破了1元人民币面值，“破发”比例超过35%。
--消息人士透露，如不出意外，光大银行 将于下周开始H股发行路演，最快有望于12月份上市。
--国家能源局近日下发通知，对分布式光伏发电项目在电网接入和运行、计量与结算方面给出解决方案。晶科能源 等光伏企业人士认为，上述“按月转付、按月结算、直接售电”的规定“非常给力”。
--上海市碳排放交易周二(26日)在上海环境能源交易所开市。
**东方早报**
--苏宁云商 宣布，2014年计划采购1,000万台空调。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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