《中国重要政经日程》--11月27日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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============================今日重要政经日程=======================
11/27（周三）
--2013中国房地产基金年会将在深圳举行，至28日
*--国务院总理李克强将于11月25日至29日出席在罗马尼亚举行的中国—中东欧国家领导人会晤并对罗马尼亚进行正式访问，出席在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织成员国总理第十二次会议。
============================近期重要政经日程=======================
11/28（周四）
--2013中国上市公司领袖高峰论坛将在成都举行，至30日。
*--上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国家信访局副局长张恩玺、副局长李皋介绍信访工作制度改革情况。
11/29（周五）
--第十五届中国国际矿业大会在天津举行，至12月1日。
--第十三届中国年度管理大会将在北京举行。
--2013中国能源企业高层论坛将在北京举行。
12/1(周日)
--第八届21世纪亚洲金融年会将在北京举行
--2013中国CEO高峰论坛将在北京举行。
--第五届全球PE北京论坛
12/2（周一）
--第九届中国国际期货大会将在深圳举行，至4日。
*--应国务院总理李克强邀请，大不列颠及北爱尔兰联合王国首相戴维·卡梅伦将于12月2日至4日对中国进行正式访问。
12/5(周四)
--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。
12/7（周六）
--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。
--2013第四届中国汽车产业投融资策略论坛在上海举行
12/12(周四)
--2013中国互联网经济论坛在北京举行。
--第九届中国电子银行年会将在北京举行。
12/18（周四）
--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。
12/19（周四）
--第二届中国电子商务年会将在上海举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 李文科)
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