台湾金融：将放宽外商银行分行与子行并存，近期将宣布--金管会

路透台北11月27日 - 台湾金融监督管理委员会主委曾铭宗周三表示，政策检讨将放宽外商银行分行、子行并存，近期政策即会宣布放宽。

针对外商银行希望在台湾保持分行、子行并存一案，曾铭宗表示，经过星展银行高层的建议，金管会政策决定同意，让外银在子行之外，分行也能够同时存在，这将在近期宣布开放。

此外，针对星展银行高层拜会金管会一事，曾铭宗表示，星展银行针对发展亚洲区域型银行给出不少建议，比如营业区域、发展的业务定位相当重要，且必需定位那些区域值得发展，比如中国大陆、印尼、印度等等，并要找出对银行业有利基的业务。

台湾行政院长江宜桦10月中旬时表示，金管会拟订加强国际监理合作、松绑法规程序、培训国际人才、建置海外布局资料库等措施，协助台湾的银行积极布局亚洲，盼未来3-5年能促成1-2家银行活跃于亚洲地区，成为具指标性的亚洲区域性银行。

台湾经济日报报导财政部指示兆丰金控 扮种子部队发动整并案，彰化银行 被视为优先评估对象，初估兆丰金合并彰银后，公股持股约12%-13%，台新金不到10%，公股仍拥主导权。此一合并案规模将逾千亿台币，为近十年来首见。