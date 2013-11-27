台湾债市：10年券殖利率跌幅大，长券标售庆祝行情持续上演

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北11月27日 - 台湾公债殖利率周三下跌，10年增额券102/10R 发行前交易殖利率跌幅明显。交易员表示，主要受30年增额券102/9R标售结果好于预期的带动，且昨晚美债走势也偏多。
一票券商交易员指出，延续昨日标债后的乐观气氛，今日债市殖利率持续回档，不过五年券102/11来到1.07%附近的技术关卡，能否跌破须再观察。
“10年券还是有标债的压力，标售前搞太低不见得好。”该交易员提醒。
台湾央行昨日标售30年期增额公债102/9R，得标利率为2.43%。300亿台币筹码全额发行，中止了此前四期长券不足额发行的情形。各行业得标比重方面，银行得标比重14.16%、证券业46.50%、票券业12.67%、保险业26.67%。
10年增额公债102/10R将于周五(29日)标售，预定金额350亿台币。
观察市场最新动态：
* 10年增额券102/10R发行前交易殖利率短线跌幅不小，追多需留心
* 留意周五102/10R标售前，债市随时出现跌深反弹的修正走势
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.06-1.09%
* 102/10R：1.62-1.68%
本地时间09:51时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率跌1.13基点报1.0720%
* 102/10R期10年增额公债发行前交易殖利率跌4.00基点报1.6400%
以下为最新相关报导链接：
* 《美债周三展望》公债价格守住涨幅，关注七年期公债标售
* 《综述》美国楼市不惧抵押贷款利率上升而续显韧性，点亮经济前景
* 两架美国轰炸机飞越中国防空识别区 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选