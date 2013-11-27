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亚洲 | 2013年 11月 27日 星期三 10:03 BJT

《汇市简讯》美元指数：技术信号预示进一步盘整

0140GMT

* 开盘下跌0.37%，因投资者月底普遍卖出--日圆引领小幅反弹

* 5日、10日和20日均线冲突--波林格区间缩窄--预示盘整

* 若收在20日均线下方将是负面信号--强势区间和费波纳奇支撑位在80.50左右

* 波林格区间上线和上周高点81.29/34为首道重要阻力位

* 预计80.31/81.34，即20日波林格区间划定波动范围

* 如欲查看技术图表，请点选(link.reuters.com/neg94v)(完)

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(编译 朱晓军；审校 王兴亚)

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