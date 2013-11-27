《汇市简讯》美元指数：技术信号预示进一步盘整

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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* 开盘下跌0.37%，因投资者月底普遍卖出--日圆引领小幅反弹
* 5日、10日和20日均线冲突--波林格区间缩窄--预示盘整
* 若收在20日均线下方将是负面信号--强势区间和费波纳奇支撑位在80.50左右
* 波林格区间上线和上周高点81.29/34为首道重要阻力位
* 预计80.31/81.34，即20日波林格区间划定波动范围
* 如欲查看技术图表，请点选(link.reuters.com/neg94v)(完)
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(编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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