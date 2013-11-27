日本股市：早盘微跌，进一步远离六个月高位

路透东京11月27日 - 日本股市日经指数周三早盘受获利卖压拖累微跌，进一步远离六个月高位，不过交易商表示，投资者在寻找机会捡便宜。

Nikon 、理光 和佳能 受追捧，涨幅介于0.8%至3.1%，此前美国惠普 公布的季度营收超过预期。

日经指数 早盘中段下跌0.4%至15,461.20点，从周一触及的六个月高位进一步回落。

“市场今日有点下跌，但人们还在寻找机会作多，”一名交易商表示。

“现在企业财报季已经结束，大家的注意力放在增长前景方面，”他补充道。

Panasonic 上扬3%至近三年高位，此前消息人士称，该公司将出售三家日本晶片厂给以色列公司TowerJazz ，这将令处于困境中的Panasonic接近完成对亏损业务的修整。