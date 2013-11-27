离岸人民币：万科五年期点心债以4.70%在市场询价

路透香港11月27日 - 沉寂数月的中国地产商似乎又重新回到点心债市场，中国最大地产商--万科集团 有意发行五年期点心债，初步指导利率为4.70%。

根据路透所获的销售文件，万科集团是透过其子公司Bestgain Real Estate Lyra Limited作为发行人，由万科地产（香港）担保。

公司评级为Baa2（穆迪）/ BBB+（标普）/BBB+（惠誉）。

项目主要位于长三角及渤海湾地区的路劲基建 的三年期点心债则以6.00%定价，较初始指导利率6.375%低，也位于调低后的指导区间6.00-6.125%低档。

该批债券共发行22亿元，将于12日3日交割。发行人评级为B1(穆迪) / BB- (标普)。

受到同名美元债券收益率上升拖累，以及投资者要求更高的溢价，上半年活跃于点心债市场的房地商在下半年几无踪影，除了少数私募案件外。