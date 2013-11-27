路透调查：英国房价将继续攀高，分析师怀疑央行能否抑制楼市过热

* 明年英国房价料上涨5.7%

* 分析师对英国央行能否抑制楼市过热表示怀疑

* 伦敦地产不能当作证明泡沫存在的例证

路透伦敦11月26日 - 路透调查显示，未来两年英国房价还将持续上涨，而分析师对于英国央行能否在楼市过热时给予抑制，却存在不同看法。

民间调查显示，受政府鼓励购房政策的刺激，英国房价已经处在至少三年来的最快涨势之中，为经济复苏萌芽带来支撑。

市场上扬速度如此之快，引得一些经济学家表示，新一轮楼市泡沫可能正在酝酿之中。五年前的上一轮泡沫达到顶点后引来经济危机和严重衰退。

周二公布的路透调查结果显示，22位受访经济学家和分析师的预估值认为房价继今年上涨6.5%之后，明年将录得5.7%的涨幅，比8月调查时的预估值略有上修。

虽然看上去还不像出现泡沫的情况，至少近期不会，但半数受访者怀疑英国央行能否在房价开始急升时对市场给予抑制。

“英国央行不会愿意承认其政策加剧了(楼市)‘过热’，因此在抑制市场方面也将落后于形势，”Monument Securities首席经济分析师Stephen Lewis说。

八位受访者称他们对央行能够抑制市场过热不太有信心，三位称他们根本就没有一点信心。

另一方面，九位表示他们还算有信心，一位称非常有信心。

英国央行总裁卡尼曾经强调，房产交易量仍比危机前低三分之一，央行还可以动用其它工具，用不着通过加息来抑制国内某个地方的房价上涨。

“英国央行的职责并不是抑制房价，而是防止由于泡沫引起的金融不稳定，”施罗德投资的经济分析师Azad Zangana说。

“房屋供应缺乏正在推高房价，唯一可以长期解决这场危机的办法就是建更多的房子。”

很大程度上说，房价上涨集中在伦敦周边，那里近期的房价涨幅接近双位数。卡尼周二对议会表示，伦敦和东南部地区的房价上涨正在扩散到全国其它地区。

19位回答该问题的分析师中有11位表示，伦敦高档地产的价格并不能用作例子来说明资产泡沫。

“如果我们把泡沫定义为价格难以为继的上涨，有可能出现修正，那么我怀疑伦敦的高档地产市场并不是泡沫，”德国商业银行经济分析师Peter Dixon说。

“现在房价大幅上涨反映的是真正的供需失衡。”(完)