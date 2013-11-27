澳新汇市：澳元和新西兰元走势挣扎，浮现下行风险

“盘势起起伏伏，大部分货币都举步维艰，尤其是波动性比较大的澳元和新西兰元，”Westpac资深外汇分析师Imre Speizer表示。

“而且澳元表现更糟糕，因为市场认为或许必须考虑澳洲央行可能会在明年初降息。这一预期已经推动短期利率下跌，澳元也随之走低。”

澳元自10月触及三个月高点0.9759美元以来，已经下挫约6.6%。由于澳洲央行谈及干预汇市，且该国经济前景降温，投机客已经转而看空澳元并寻找卖出的机会。

对澳元而言，下一个关键事件是周四的季度企业投资数据。投资者将认真分析该数据，寻找资源板块降温后非矿业填补经济缺口的迹象。

新西兰元兑美元 表现同样糟糕，从0.8220美元左右的本地开盘价跌至0.8172美元。新西兰元在0.8150美元仍有支撑，下一较强支撑位在周五触及的两个月低点0.8125美元，阻力位在0.8230美元。(完)

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