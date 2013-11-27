香港已公布经济指标--2013/11/27

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按年 % % 2013年10月 综合消费物价指数（CPI +4.3 +4.6 +3.8 ） 2013年10月 甲类消费物价指数（CPI +4.5 +5.1 +4.3 A） 2013年9月 零售销售值 +5.1 +8.1 +9.4 2013年9月 零售销售量 +4.9 +7.2 +8.5 2013年第三季 本地生产总值（GDP） +2.9 +3.2 +1.4 -------------------------------------------------------------------------------------------- 13年8-10月% 13年7-9月% 12年8-10月% 失业率 3.3 3.3 3.4 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2013年10月* 贸易赤字／盈余 -38.05 -42.01 -42.67 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........