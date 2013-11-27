中国金融：10月银行业总资产143.7万亿元，同比增长14.3%--银监会

路透北京11月27日 - 中国银监会公布今年10月末银行业金融机构总资产达143.7万亿元人民币，同比增长14.3%，增速较上月有所微升。

银监会网站公布的数据并显示，10月末银行业金融机构总负债达133.9万亿元，比上年同期增长14.1%。

从银行业金融机构分类来看，大型商业银行总资产达61.1万亿元，比上年同期增长9.0%，占银行业金融机构比例达42.5%；大型商业银行总负债56.8万亿元，比上年同期增长8.7%。

股份制商业银行总资产达26.2万亿元，同比增长19.4%，占银行业金融机构比例为18.2%；总负债达24.6万亿元，同比增长19.3%。

城市商业银行总资产达14.0万亿元，同比增长22.7%；总负债达13.1万亿元，同比增长22.8%。

银监会此前公布的数据显示，今年前三季度商业银行的不良贷款余额和不良贷款率均持续反弹，而资本充足率环比则有所下降。 （完）

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