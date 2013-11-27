台湾汇市：台币盘初实质汇价偏弱，因大型外商公司汇出

路透台北11月27日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇价走弱。交易员认为，由于韩元早盘微贬，且盘初有大型外商公司汇出，令台币持续区间偏弱整理。

汇银人士指出，由于美国金融市场周四感恩节休市一天，早盘场上出现部分外商公司及外资的买汇需求，料月底前台币维持区间偏弱整理格局。

“ 这几天台币有点跟台股表现脱钩了。”一位本地银行交易员说。

上述交易员表示，尽管今日台股持续走强，但台币仍随韩元趋贬整理，不过出口商在台币29.600附近抛汇需求仍强，料台币短线难脱狭幅区间盘整，跟台股近期强势表现稍有不同。

交易员料今日台币主要交投区间暂看在29.580-29.630间。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日变化不大，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.575/29.585附近，上日收盘在29.560。

本地时间10:49时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高4.6分报29.606。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.589-29.612，上交易日在29.597-29.606。

交易员观察市场最新动态：

* 韩元 早盘区间微贬

* 外商公司汇出令盘初台币偏弱整理

* 早盘出口商在29.600上方仍有抛汇意愿

* 台股 盘初持续走高，但近日外资买超量能偏低

* 当地时间9:58，台北外汇成交量1.70亿美元，交投偏热

交易员预测今日集中交易区间：

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