更新版 2-离岸人民币：交行及农行抢得宝岛债头香，惟仍难达成年度目标

* 交银与农银香港分行抢得宝岛债发行头香

* 柜买中心指难达成政策目标，因国开行短期料无法发债 (新增柜买中心高层说法及相关细节)

路透台北11月27日 - 中国交通银行 与农业银行 香港分行，周三已向台湾柜买中心递件申请发行宝岛债，额度分别为12亿与15亿元人民币。虽有中国大行助拳，不过柜买中心认为，今年100亿元发行目标仍难以达成。

柜买中心总经理李启贤对路透表示，先前态度最积极的中国国家开发银行 ，因近日在香港大量发行点心债，今年的额度可能已经用罄，欲在年底前发行宝岛债的希望渺茫。

“ 年度目标达成机率不是太高，少了一个国开行，不容易。”他说。

不过李启贤认为，交行与农行香港分行的递件申请，将可促使本地有意发行宝岛债的银行，像是第一银行 、彰化银行 等，能尽速完成定价发行的后续作业，因交行与农银宝岛债的利率具有更高的参考性。

李启贤也指出，交银与农银的递件申请，让陆企发行宝岛债有了好的开始。“ 企业可以多加思考，募资管道也多了一个选择。”

台湾自今年2月开放人民币业务至今，已发行六档宝岛债、发行金额达39亿人民币。而政府设定今年底的发行目标为100亿元。从6月德意志银行 发行一档三年期宝岛债后即呈空窗状态。

国开行本月初才在香港发行总值45亿元的点心债，共分两年、五年及15年三个年期。因需求旺盛，两年期浮息债及五年期固息债的发行利率略低于初始询价。路透了解到，是次发行超额认购倍数超过一倍，投资者尤其青睐两年期浮息债。

**抢得头香**

柜买中心今日一早才对外公布陆企发行宝岛债的修正规章，交行与农行香港分行随即递件申请，成为首批来台发行宝岛债的陆资银行。

根据交银财务顾问--汇丰(台湾)提供的新闻稿，交行香港分行申请发行的额度为12亿人民币，三年期询价利率为3.4%、五年期则为3.7%。

至于农银香港分行申请的额度，柜买中心表示，原本农行希望在10亿以内，不过最终增加至15亿人民币。两位市场消息人士并指出，农行香港分行将发行三年及五年期券，目前以三年期3.35%、五年期3.75%在市场询价。

最近中国工商银行 在伦敦发行三及五年期点心债定价利率分别为3.35%及3.75%。工行新加坡分行发行的两年期点心债则以3.20%定价。与交行及农行宝岛债的询价利率相去不远。

对于宝岛债的未来展望，滙丰(台湾)环球资本市场处负责人陈志坚认为，在开放发债机构扩及到大陆地区发行人，宝岛债市场发展已愈来愈多元。

“ 台湾是新开放的市场，对陆资来讲，投资人胃纳量处极低的水位! ”他说 。