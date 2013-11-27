中国新债：农发行下周一将发至多150亿元三期固息债，期限2、3、5年

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路透上海11月27日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(12月2日)在银行间债市招标发行三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，期限分别为两年、三年和五年。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第32、33和34期金融债，各期发行量均不超过50亿元，
上述三期债的具体发行条款如下：
第32期 第33期 第34期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 两年固息 三年固息 五年固息
招标时间 12月2日14:00-15:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 12月9日 12月10日 12月11日
发行期 12月3日-12月9日 12月3日-12月10日 12月3日-12月11日
上市日 12月13日 12月16日 12月17日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
--------------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债信息网(here) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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