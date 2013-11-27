韩国股市：早盘下跌，因美国消费者信心指数下降损伤人气

路透首尔11月27日 - 韩国股市周三早盘小幅下跌，可能中断三日连涨，此前美国消费者信心下滑，引发外界担心美国的假期支出状况。美国是韩国第二大出口市场。

0216 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.4%，报2,013.88点，盘中曾触及低点2,010.84点。

“在感恩节前美国消费者信心指数下降，这给风险情绪泼了冷水，”E-Trade Securities分析师Choi Kwang-hyeok称。

美国经济谘商会周二公布，11月美国消费者信心指数降至70.4，低于路透调查预估的72.9。

韩国央行周三公布的调查显示，衡量韩国制造商对12月业务评估情况的指数从11月触及的22个月高位回落，凸显经济复苏时好时坏。 这进一步损伤人气。