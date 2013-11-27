台湾债市：RP利率大致持平，投信资金略显不均

路透台北11月27日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三持平。今日投信受月底例行性赎回影响，资金分配略显不均。不过寿险与银行端的资金仍充沛，使得券商调度不成问题，利率持稳在近期水准。

交易员表示，投信基金被赎回的情形不算严重，通常是一早解约后，随后又由旗下另一档或同一档基金接手。被赎回的原因部分是因为购买基金的银行资金不跨月，此外，也有部分是法人客户月底的例行性赎回。

〞投信资金比较不平均，还是会补回来，由其他基金做。〞一位证券商交易员表示。

另一票券商交易员则说，投信今天有进有出，〞一大早解约，后来资金又进来。〞

他们认为，由于周五有300亿台币的30年公债要交割，预料明日与周五的资金状况会略为偏紧。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%；与上日相似。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也大致同上日。