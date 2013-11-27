香港新股：中国医药零售商金天拟IPO筹资高至21亿港元--销售文件

路透香港11月27日 - 据路透周三获得的销售文件显示，中国东北地区最大医药零售商--金天医药集团股份有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至21亿港元。

文件显示，金天拟发售5亿股股份，其中80%为新股、20%为旧股；招股价区间为每股2.91-4.23港元，集资14.6-21.2亿港元（约1.88-2.73亿美元），上市市值58-85亿港元。

金天今天开始路演，预计于12月6日定价，12日在联交所挂牌上市，股份编号“2211.HK”。摩根士丹利 负责是次IPO安排。

据载于联交所的上市文件显示，金天大股东兼公司主席金东涛等于1998年以积蓄开始在黑龙江佳木斯从事医药分销业务，主要专注于二三四线城市及城镇，品牌包括“金天爱心”、“维康”等等。上市前引入私募股权投资公司CVC 、Advent以及新加坡星展集团为股东。

金天现时拥有794家自营药店，以传统分销以及直供方式售卖处方药和非处方药，并计划于2014年年底之前透过第三方互联网服务供应商推出电子商务医药零售业务。

该公司于2012-12年度收益分别为8.6亿元、14.7亿元及23.3亿元人民币，净利1.2亿元、1.8亿元及2.1亿元。今年上半年的收益14.6亿元，净利1.5亿元。（完）