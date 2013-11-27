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亚洲 | 2013年 11月 27日 星期三 18:45 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)  
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中国节能       100       20      6     推迟发行     国开行      AAA      --       --
环保集团                                            
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五矿股份       400       30      9     推迟发行     中国银行    AAA      --       --
                                                    农业银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*云南建工集团  20       10      12  12/4簿记建档    浦发银行    AA     12/6     12/9
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河北路桥集团    3        1.5    12  11/28簿记建档   华夏银行     A+    12/2     12/3
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西南交建集团    3        1.5    12  11/28簿记建档   招商银行     A+    11/29    12/2
                    (采用房屋建筑物及土地使用权抵押方式担保)
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鞍钢股份       60       12       9  11/28簿记建档   建设银行   AAA     11/29    12/2
 
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华能澜沧       20       20      12  11/28簿记建档   国开行     AAA     11/29    12/2
江水电公司                                          
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南京市交通建   12        6      12  11/28簿记建档   中国银行    AA+    11/29    12/2
设投资控股（集团）                                  国开行
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杭州萧山        6        3      12  11/28簿记建档   广发银行    AA     11/29    12/2
水务集团
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西安市地下     18       12      12  12/3簿记建档    国开行      AA+    12/5     12/6 
铁道公司               
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翔鹭石化       20       10      12  12/3簿记建档    兴业银行    AA     12/4     12/5            
    
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谷神生物        4        2      12  12/3簿记建档    中国银行     A+    12/5     12/6
科技集团                                                   
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长江电力      180       30      12     推迟发行     建设银行   AAA      --       --
                                         农业银行
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成都双流机场   12        1      12     推迟发行     浦发银行    AA+     --       --
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金城集团        6        3      12     推迟发行     招商银行     A+      --       --
                             (中航机电系统有限公司提供担保)
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镇江国资       15        7.5    12     推迟发行     民生银行    AA      --       --
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四川水电投资   10        5      12     推迟发行     兴业银行    AA      --       --
经营集团
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现代牧业集团   14        7      12     推迟发行     招商银行    AA      --       --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*安徽省外经    10        7      5     12/2簿记建档  浦发银行     AA 　    12/4    12/5
建设（集团）  
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*安徽省高速    33       10      3     12/4簿记建档  中信银行     AAA　    12/6    12/9
公路控股集团                                        光大银行                                   
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河南能源       80       30      5       推迟发行    中信证券     AAA　     --      --
化工集团                20      7    (品种间可回拨) 中信银行
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同仁堂          5        5      5       推迟发行    中信银行     AA        --      --
                                         中信建投
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无锡产业       10       10      5       推迟发行    工商银行     AA+       --      --
发展集团                                            建设银行
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赣州发展投资   35       35     10       推迟发行    交通银行     AA        --      --
控股集团              (从第六年开始每年偿还20%本金)
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百联集团       20       10     3        推迟发行    工商银行     AAA       --      --
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德力西集团     10        5     3        推迟发行    广发银行     AA        --      --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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浙江义乌      1         1       2  11/28簿记建档 浙商银行      AAA      11/29    12/2     
中小企业                      (中债信用增进提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校 丁淑琴)

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