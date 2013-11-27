《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 中国节能 100 20 6 推迟发行 国开行 AAA -- -- 环保集团 ======================================================================================== 五矿股份 400 30 9 推迟发行 中国银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *云南建工集团 20 10 12 12/4簿记建档 浦发银行 AA 12/6 12/9 ======================================================================================= 河北路桥集团 3 1.5 12 11/28簿记建档 华夏银行 A+ 12/2 12/3 ======================================================================================= 西南交建集团 3 1.5 12 11/28簿记建档 招商银行 A+ 11/29 12/2 (采用房屋建筑物及土地使用权抵押方式担保) ======================================================================================= 鞍钢股份 60 12 9 11/28簿记建档 建设银行 AAA 11/29 12/2 ======================================================================================= 华能澜沧 20 20 12 11/28簿记建档 国开行 AAA 11/29 12/2 江水电公司 ======================================================================================= 南京市交通建 12 6 12 11/28簿记建档 中国银行 AA+ 11/29 12/2 设投资控股（集团） 国开行 ======================================================================================= 杭州萧山 6 3 12 11/28簿记建档 广发银行 AA 11/29 12/2 水务集团 ======================================================================================= 西安市地下 18 12 12 12/3簿记建档 国开行 AA+ 12/5 12/6 铁道公司 ======================================================================================= 翔鹭石化 20 10 12 12/3簿记建档 兴业银行 AA 12/4 12/5 ======================================================================================= 谷神生物 4 2 12 12/3簿记建档 中国银行 A+ 12/5 12/6 科技集团 ======================================================================================= 长江电力 180 30 12 推迟发行 建设银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================= 成都双流机场 12 1 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- ======================================================================================== 金城集团 6 3 12 推迟发行 招商银行 A+ -- -- (中航机电系统有限公司提供担保) ======================================================================================== 镇江国资 15 7.5 12 推迟发行 民生银行 AA -- -- ======================================================================================= 四川水电投资 10 5 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 经营集团 ======================================================================================= 现代牧业集团 14 7 12 推迟发行 招商银行 AA -- -- ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *安徽省外经 10 7 5 12/2簿记建档 浦发银行 AA 12/4 12/5 建设（集团） ======================================================================================== *安徽省高速 33 10 3 12/4簿记建档 中信银行 AAA 12/6 12/9 公路控股集团 光大银行 ======================================================================================== 河南能源 80 30 5 推迟发行 中信证券 AAA -- -- 化工集团 20 7 (品种间可回拨) 中信银行 ======================================================================================== 同仁堂 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA -- -- 中信建投 ======================================================================================== 无锡产业 10 10 5 推迟发行 工商银行 AA+ -- -- 发展集团 建设银行 ======================================================================================== 赣州发展投资 35 35 10 推迟发行 交通银行 AA -- -- 控股集团 (从第六年开始每年偿还20%本金) ======================================================================================== 百联集团 20 10 3 推迟发行 工商银行 AAA -- -- ======================================================================================== 德力西集团 10 5 3 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 浙江义乌 1 1 2 11/28簿记建档 浙商银行 AAA 11/29 12/2 中小企业 (中债信用增进提供担保) ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 丁淑琴)