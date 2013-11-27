《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月27日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 中国节能 100 20 6 推迟发行 国开行 AAA -- -- 环保集团 ======================================================================================== 五矿股份 400 30 9 推迟发行 中国银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *云南建工集团 20 10 12 12/4簿记建档 浦发银行 AA 12/6 12/9 ======================================================================================= 河北路桥集团 3 1.5 12 11/28簿记建档 华夏银行 A+ 12/2 12/3 ======================================================================================= 西南交建集团 3 1.5 12 11/28簿记建档 招商银行 A+ 11/29 12/2 (采用房屋建筑物及土地使用权抵押方式担保) ======================================================================================= 鞍钢股份 60 12 9 11/28簿记建档 建设银行 AAA 11/29 12/2 ======================================================================================= 华能澜沧 20 20 12 11/28簿记建档 国开行 AAA 11/29 12/2 江水电公司 ======================================================================================= 南京市交通建 12 6 12 11/28簿记建档 中国银行 AA+ 11/29 12/2 设投资控股（集团） 国开行 ======================================================================================= 杭州萧山 6 3 12 11/28簿记建档 广发银行 AA 11/29 12/2 水务集团 ======================================================================================= 西安市地下 18 12 12 12/3簿记建档 国开行 AA+ 12/5 12/6 铁道公司 ======================================================================================= 翔鹭石化 20 10 12 12/3簿记建档 兴业银行 AA 12/4 12/5 ======================================================================================= 谷神生物 4 2 12 12/3簿记建档 中国银行 A+ 12/5 12/6 科技集团 ======================================================================================= 长江电力 180 30 12 推迟发行 建设银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================= 成都双流机场 12 1 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- ======================================================================================== 金城集团 6 3 12 推迟发行 招商银行 A+ -- -- (中航机电系统有限公司提供担保) ======================================================================================== 镇江国资 15 7.5 12 推迟发行 民生银行 AA -- -- ======================================================================================= 四川水电投资 10 5 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 经营集团 ======================================================================================= 现代牧业集团 14 7 12 推迟发行 招商银行 AA -- -- ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *安徽省外经 10 7 5 12/2簿记建档 浦发银行 AA 12/4 12/5 建设（集团） ======================================================================================== *安徽省高速 33 10 3 12/4簿记建档 中信银行 AAA 12/6 12/9 公路控股集团 光大银行 ======================================================================================== 河南能源 80 30 5 推迟发行 中信证券 AAA -- -- 化工集团 20 7 (品种间可回拨) 中信银行 ======================================================================================== 同仁堂 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA -- -- 中信建投 ======================================================================================== 无锡产业 10 10 5 推迟发行 工商银行 AA+ -- -- 发展集团 建设银行 ======================================================================================== 赣州发展投资 35 35 10 推迟发行 交通银行 AA -- -- 控股集团 (从第六年开始每年偿还20%本金) ======================================================================================== 百联集团 20 10 3 推迟发行 工商银行 AAA -- -- ======================================================================================== 德力西集团 10 5 3 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 浙江义乌 1 1 2 11/28簿记建档 浙商银行 AAA 11/29 12/2 中小企业 (中债信用增进提供担保) ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 丁淑琴)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。