《中国企业债发行日程表》--11月27日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== 邯郸城投 18 7 11/22簿记建档 7.60% AA+ 11/25-11/28 宏源证券 (第3-7年末每年偿还20%本金，发行人以土地资产提供抵押担保) ========================================================================================== 天津静海城建 12 7 11/25簿记建档 7.90% AA 11/26-11/28 齐鲁证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 渤海证券 ========================================================================================== 大冶城建投资 10 7 11/26簿记建档 *7.95% AA 11/27-11/29 海通证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权担保) ========================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。