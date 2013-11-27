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亚洲 | 2013年 11月 27日 星期三 18:46 BJT

《中国企业债发行日程表》--11月27日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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邯郸城投        18       7    11/22簿记建档    7.60%       AA+     11/25-11/28  宏源证券
           (第3-7年末每年偿还20%本金，发行人以土地资产提供抵押担保)                             
                               
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天津静海城建    12       7    11/25簿记建档    7.90%       AA      11/26-11/28  齐鲁证券
投资集团              (第3-7年末每年偿还20%本金)                                渤海证券    
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大冶城建投资    10       7    11/26簿记建档   *7.95%       AA      11/27-11/29  海通证券
开发公司              (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权担保)                           
                            
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校 吴芳)

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