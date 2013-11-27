《中国企业债发行日程表》--11月27日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== 邯郸城投 18 7 11/22簿记建档 7.60% AA+ 11/25-11/28 宏源证券 (第3-7年末每年偿还20%本金，发行人以土地资产提供抵押担保) ========================================================================================== 天津静海城建 12 7 11/25簿记建档 7.90% AA 11/26-11/28 齐鲁证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 渤海证券 ========================================================================================== 大冶城建投资 10 7 11/26簿记建档 *7.95% AA 11/27-11/29 海通证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权担保) ========================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳)