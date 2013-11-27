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亚洲 | 2013年 11月 27日 星期三 11:59 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：触发1.3585上方停止单

0350GMT -

* 欧元/美元跳涨至1.3592，此前模型基金买入并触发1.3585上方停止单

* 另外138.00的触碰失效期权障碍处有欧元/日圆买盘，最高至138.05

* 欧元/美元下一阻力位在1.3833/1.3295走势的61.8%费波纳奇回档位1.3625(完)

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