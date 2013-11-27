中国汇市：人民币即期早盘继续横盘，成交清淡仍止步6.09关前

* 人民币即期早盘继续横盘

* 人民币中间价小幅上升

* 窄幅震荡交投清淡，续守6.09关口

* 期待监管层进一步指引

路透北京11月27日 - 人民币兑美元即期 周三早盘继续窄幅波动，仅较昨日收盘微升2个点子，中间价今日亦小幅上升。交易员称，此前大行坚决购汇行为，冷却了市场交投的热情，盘中成交相当清淡。

“价格动不了，大家没法做，...大家都不做自营了，平平客盘就行了，所以交易量很少。”一股份制行交易员指出。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.0925元，上日收报6.0927元。今日人民币兑美元中间价 为6.133元，上日中间价为6.1357元。截至目前，即期成交额仅为46亿美元。

一外资行交易员称，本来以为三中全会之后会有所动静，事实是市场更加清淡，估计这个月内不会有突破，继续停留在6.09关口前。

交易员们并称，估计监管层有意维持人民币汇率的稳定，月内汇市横盘在6.09元附近的概率非常大，大家能做的就是顺势而为，期待下个月会有所突破。

自中共三中全会召开以来，人民币即期市场陷入窄幅震荡行情中，人民币汇率持续在6.09元附近横盘整理，盘中交投区间在最近几天更是持续缩窄，有时一天的波动区间不足10个点子。

全球汇市方面，美元兑一揽子主要货币周三跌至一周低点，受累于美国公债收益率(殖利率)走低，因此前一系列数据信号参差不一，未能让市场明确美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债规模的时点。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1469/15，上日尾盘为6.1500。

北京时间11:59，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0792/17元，上一交易日尾盘报6.0798元。