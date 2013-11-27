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亚洲 | 2013年 11月 27日 星期三 12:13 BJT

韩国汇市：韩元早盘小跌，受日圆跌势和出口商美元卖盘迟滞影响

“美元/日圆近期的上涨为美元/韩元在1,060附近提供了强力支撑，”一家韩国银行的交易员表示。

韩国出口企业在过去几天将本月的美元销售收入多数沽出，但交易商已经表示，这次美元的抛售压力相对较弱。

0245GMT，12月三年期公债期货 微升0.02点至105.54，韩股综合股价指数 下滑0.4%。

0245GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,061.4 1,059.9

日圆/韩元 10.4645/705 10.4626

韩国公债期货 * 105.54 105.52

韩国综合股价指数(KOSPI) 2,014.69 2,022.64

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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