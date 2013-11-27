中国经济：将全面修改土地管理法，完善对农民征地保障机制--国土部

路透北京11月27日 - 中国国土资源部周三称，在全面吸收近年来土地管理改革实践和制度创新成果的基础上，做好《土地管理法》全面修改准备，完善对被征地农民合理、规范、多元保障机制。

国土资源部网站刊登的新闻稿称，土地管理法修改将统筹开展重点研究，主要包括全面加强土地权利体系研究；加紧开展不动产统一登记制度研究；继续深入征地制度改革研究，完善对被征地农民合理、规范、多元保障机制；以及更加突出城乡统一的土地市场建设研究。

近年来，《土地管理法》修改问题一直是公众谈论的热点话题。此前，《土地管理法》修改的焦点主要集中在第四十七条关于征地补偿标准特别是土地补偿费、安置补助费等方面。而“进行全面修改”，则意味着《土地管理法》的修改将不仅仅停留在“第四十七条”的修改上。

清华大学中国农村研究院年初在报告中曾援引国家信访局统计称，目前群体性上访事件60%与土地有关，土地纠纷已经成为税费改革后农民上访的头号焦点，占社会上访总量的40%，其中征地补偿纠纷又占到土地纠纷的84.7%，每年因为征地拆迁引发的纠纷在400万件左右。征地问题已经成为影响中国社会稳定的一个最突出问题。

刚刚结束的十八届三中全会明确提出建立城乡统一的建设用地市场，让农村集体经营性建设用地与国有土地同等入市、同权同价，并赋予农民更多财产权利。（完）

欲了解更多细节，请点选国土资源部网站(here) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)