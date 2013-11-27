中国债市动态：中长期国债收益率跳空下行，部分大行买盘积极

路透上海11月27日 - 中国银行间债市周三早盘利率债重现暖势。中国平安可转债网下申购资金今日解冻，场内流动性略好转，且年底渐至新债供给压力料将趋缓，在部分大行买盘推动下，中长期国债收益率领衔跳空下行。

“七年、10年国债收益率下来了10个点差不多，主要资金感觉松了一点，然后有大行就冲上去了。”上海一商业银行交易员称。

上海一大型券商交易员也指出，除了资金略好转外，随着年底来临，大型机构的新债发行也趋于尾声，部分大行也可能开始为来年配置提前布局，早间买盘积极，利率债交投活络，“好像说国开行今年剩下的发债计划也不多了吧。”

消息人士稍早曾透露，国开行或调整今年原计划新债发行量，缩减发行规模近1,000亿。

北京一大型银行交易员就指出，利率债收益率可能接近顶部，如10年国债处于历史高位，免税后收益水平已和同业利率接近，且有不占资本优势，具配置价值，同时供给缓和，且明年年初机构有配置额度，在“早买早收益”理念下，明年年初利率债的压力可能缓和。

剩余期限约9.74年的固息国债130018券最新双边报价对应收益率 为4.58%/4.53%，上日尾盘为4.65%/4.55%。

广发银行交易员吴思捷还提到，目前债市环境较此前稳定，包括新债供给压力有所减小，本周央行三年央票七月来首次没有续做等因素，“给了大家一点信心，有机构可能认为明年一季度会有一波行情。”

中国人民银行公开市场三年央票7月中来首次未续做，逆回购操作规模较上周略缩量，国库现金定存到期未接续进一步加大单日资金回笼，央行中性偏紧的基调未见有改变迹象。

资金市场上，隔夜及七天质押式回购加权利率 继续微跌。