《综述》陆企宝岛债先行军利率抬升受欢迎，次级市场流动性仍待改善

* 陆资银行填补宝岛债供给面

* 市场乐见利率与国际接轨

* 次级市场流动性为下阶段重点

记者 林妙容

路透台北11月27日 - 台湾金管会一纸函令解释放行陆企至台湾发行宝岛债(人民币计价债券)，中资银行冲当先行军急急送件发债，且利率稍稍出市场意料，与国际发行利率贴近，令一向以低资金成本抢市的台湾金融界乐见发展，有机会将宝岛债整体利率曲线缓步修正。

此外，在陆资企业稍稍填补了宝岛债供给不足的空缺后，后续发债力道能否持续，以及次级市场的流动性能否改善，都是台湾人民币债券市场下阶段的重要议题。

〞(陆资银行)发行利率充分和国际接轨，交割系统也与国际接轨，是很大的市场进步...陆企宝岛债将增加国际机构投资人的吸引力。〞复华投信人民币债券基金经理人黄媛君说。

中国交通银行 及中国农业银行 的香港分行均在今日递件申请发行宝岛债 ，信评等级为SMP A-的交行三年期以3.4%询价，信评等级为SMP A的农行同年期则以3.35%询价。

这个询价利率与中国工商银行 刚在伦敦发行的三年期人民币债定价利率3.35%相近，也与同等级信评的香港点心债相仿，显示在台湾发行的宝岛债利率并未特别走低，令台湾金融业担忧发行人再以低价抢进市场的忧虑稍有缓解。

中华经济研究院国际经济所研究员王俪容指出，自由流动的资本最终会将各地利率拉近。以离岸人民币市场来看，因为陆企在发行利率上不像台湾企业锱铢必较，反而让台湾的人民币利率被拉了起来，对资金没有去路的台湾是好的方向。

〞之前宝岛债的发行利率较低，对债务人是好事，主要是投资人买不买单的问题...现在陆企来发债的利率就拉近了债务人和投资人的差距。〞王俪容说。

除了利率接近国际行情外，台湾央行此前已指出，为与国际接轨，买卖宝岛债将不再限于在柜台买卖中心(OTC)开户交割，也可使用国际通行的Euroclear系统。

台湾自今年2月开放人民币业务至今，已发行六档宝岛债、发行金额达39亿人民币。而政府设定今年底的发行目标为100亿元。从6月德意志银行 发行一档三年期宝岛债后即呈空窗状态。

在交行及农行申请发债之前，六档宝岛债中，三年期定价利率在2.45-3.0%之间 ，普遍遭投资人抱怨利率过低。

**次级市场需积极券商造市**

在利率问题拉近发行人与投资人的差距后，市场下一阶段忧心的是次级市场流动性不足。

兆丰投信总经理孙兰英指出，尽管投信对陆企宝岛债的投报率初步感到满意，但对投信经理人来说，是否配置陆企宝岛债资产，除了投报率外，为因应投资人赎回的流动性也十分重要。

〞宝岛债的供给量明显不足，这(陆企发债)一定是正面看待...但对基金来说，申购赎回是有一定的压力，最终还是供需问题。〞孙兰英说。

她指出，台湾对人民币债券的需求远大于供给，这使得前面几档债券在投资人认购后，即被锁住未能释放到市场上交易，次级市场几乎完全没有流动性。

另一投信基金经理人也指出，香港点心债因券商造市积极，报价热络，令持有资产的基金不致于太过担忧。但如果宝岛债在发行后未能有活络的次级市场交易，仍会影响市场的持券意愿。

台湾最大的证券公司--元大宝来证券债券部也说，由于券商没有自有资金，调度人民币较为困难，这使得本来应是宝岛债次级市场最活络的券商，在配置资产时感到犹豫。

〞这还需要很多的配套，才能让市场的流动性改善、整个活络起来。〞该公司债券部一名主管说。

**殖利率曲线长期面临修正**

除了次级市场流动性不足，市场也注意到台湾人民币商品的殖利率曲线目前并不是一个合理曲线。

一名不愿具名的市场交易员指出，台湾在发展离岸人民币市场的初期，为了冲刺人民币资金池的量能，各银行给的人民币专案优惠定存利率可高达3%，甚至超过3%；而台湾的人民币清算行--中银台北给参加行的定存利率 14天期目前报3.8%，一年期可高达3.95%，都排挤了债券市场的认购能量。

〞短天期的利率太高，一年以上的产品利率加点不多，这个曲线让市场没办法合理发展。〞上述交易员说。

另名市场人士也说，虽然包括台湾央行、中银台北初期都为了能冲出资金池规模而以高利助长市场，但长期看来，这个高利现在似乎成了阻力，也许需要进一步的修正。

中华经济研究院的王俪容则提醒，在陆企来台发债之后，除了专业机构投资人必须自行注意流动性及违约的风险外，台湾的监管单位也必须注意总体审慎风险。

她指出，中国的地方债问题及今年中以来的钱荒问题一直都是市场的讨论焦点，这种基础的风险控管是须要监管单位逐步去确认，市场才能健康的发展。

台湾央行本月中旬表示，至今年10月底止，台湾银行业累计人民币存款 达1,232.47亿元，较上月成长约24.92%。(完)