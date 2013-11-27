《全球汇市》美元兑欧元跌至一个月低点，感恩节在即市场清淡

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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目前市场上一个清晰的趋势就是，一旦澳元反弹就卖出，这肯定会使澳洲央行官员高兴，他们一直认为强势澳元阻碍经济全面复苏。
澳元兑美元 周二一度跌至0.91美元下方，为9月初以来首次，延续了自上周高点0.9448美元开始的跌势。澳元最新报0.9121美元，日内下跌0.1%。
本周澳元主要关注周四的企业投资季度数据。该数据或将有助于说明矿业荣景降温的速度，以及其他行业是否加快投资填补缺口。
若该数据令人失望，澳元可能进一步下跌。不过，澳元下跌却对非矿业领域构成利好，尤其是依赖出口的行业。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3590 1.3571 +0.14 +3.00 1.3194
美元/日圆 101.47 101.28 +0.19 +16.98 86.74
欧元/日圆 137.91 137.45 +0.33 +20.49 114.46
美元/瑞郎 0.9059 0.9064 -0.06 -1.05 0.9155
英镑/美元 1.6220 1.6213 +0.04 -0.19 1.6251
美元/加元 1.0547 1.0539 +0.08 +6.31 0.9921
澳元/美元 0.9119 0.9127 -0.09 -12.26 1.0393
新西兰元/美元 0.8190 0.8192 -0.02 -1.12 0.8283
澳元/日圆 92.530 92.440 +0.10 +2.66 90.130
英镑/日圆 164.58 164.21 +0.23 +16.87 140.82
澳元/新西兰元 1.1126 1.1136 -0.09 -11.28 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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