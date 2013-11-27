香港股市：恒指逼近年内高点，券商和铁路股支撑大盘

路透香港11月27日 - 香港股市周三早盘上涨，受内地股市涨势支撑。内地市场投资者追捧非银行类金融股和铁路股，因官方言论提高对这些企业未来获利的期望。

中资券商股引领上午末段的加速上涨。大陆最大的两家上市券商--中信证券 和海通证券 分别跳涨3.2%和1.8%，延续近期的优异表现。