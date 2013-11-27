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亚洲 | 2013年 11月 27日 星期三 13:22 BJT

香港股市：恒指逼近年内高点，券商和铁路股支撑大盘

路透香港11月27日 - 香港股市周三早盘上涨，受内地股市涨势支撑。内地市场投资者追捧非银行类金融股和铁路股，因官方言论提高对这些企业未来获利的期望。

恒生指数 周三上涨0.5%至23,809.8点，仅略低于年高23,944.7。恒生国企指数 攀升0.8%。

中国建材 跳涨3.8%至5月底以来高位，中煤能源 升2.4%。

中资券商股引领上午末段的加速上涨。大陆最大的两家上市券商--中信证券 和海通证券 分别跳涨3.2%和1.8%，延续近期的优异表现。

周大福 扬升2.1%，此前该公司公布的截至9月底半年净利激增92.3%，优于预期，公司同时宣布派发中期股息每股17港元。(完)

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