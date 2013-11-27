《全球汇市》欧元兑日圆触及四年高位，兑美元升至近一个月高点

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3590 1.3571 +0.14 +3.00 1.3194
美元/日圆 101.51 101.28 +0.23 +17.03 86.74
欧元/日圆 137.94 137.45 +0.36 +20.51 114.46
美元/瑞郎 0.9060 0.9064 -0.04 -1.04 0.9155
英镑/美元 1.6220 1.6213 +0.04 -0.19 1.6251
美元/加元 1.0551 1.0539 +0.11 +6.35 0.9921
澳元/美元 0.9117 0.9127 -0.11 -12.28 1.0393
新西兰元/美元 0.8183 0.8192 -0.11 -1.21 0.8283
澳元/日圆 92.550 92.440 +0.12 +2.69 90.130
英镑/日圆 164.65 164.21 +0.27 +16.92 140.82
澳元/新西兰元 1.1133 1.1136 -0.03 -11.22 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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