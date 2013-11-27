香港新股：中国市场化经济改革将为信达带来很多机会--高管

路透香港11月28日 - 中国最大不良债权投资者--信达资产管理股份有限公司的高管称，预期中国市场化的持续经济结构调整将使国内银行不良贷款处于增长趋势，问题机构也会增多，因而为公司带来很多发展机会。

信达总裁臧景范接受访问时称，中国正在进行一场史无前例的经济结构调整，特别是在经济增长方式作出重大转变，并采取一系列带有创新性改革措施，包括银行前阵子钱荒都没有出现“面多加水、水多加面”的传统粗放式做法，意味着未来商业银行的不良贷款压力非常大。

“我们认为，中国的不良贷款是增长趋势。”他说。

三中全会改革决定对于金融领域着墨不多，但都是对经济的基础性改革，例如利率市场化、建立存款保险制度等，信达认为这些都对公司的发展带来机遇。

臧景范称，利率市场化短期可能会导致利率高企的状况，但经过一段时间竞争后，利率应该下来。他说，“这对我们影响最大是未来的资金成本会下降，重组类的收购(企业应收账款)收益率也会下降，但由于资金成本下降，所以收益率不会有太大变化，基本是可控的。”

他并指出，“现在小贷公司数量惊人，最近已发生问题，中小机构量大问题自然产生，下一步将为信达的托管清算重组业务带来很好机会。”

对于商业银行不良贷款趋势，信达未作出具体预测，不过根据其上市保荐人高盛的分析报告估计，中国的上市银行于2013年不良贷款余额为5,934亿元人民币，至2015年将升至1.04万亿元；2013-15年间每年增长率分别为47%、35%及29%，2012年的增幅仅为9%。

高盛并预期，信达未来两年新增附重组类不良债务接近1,000亿元，是核心业务不良资产经营的主要增长动力。

信达现正进行香港首次公开发售（IPO），拟筹资高至190亿港元（约25亿美元），将是今年以来香港最大宗IPO，不过最受注目的是机构投资者认购反应火爆，开售首日立即录得数倍超额认购，反映出中国经济增速减慢和持续结构改革之下，投资者对另类金融投资的渴求。公司股份编号“1359.HK”

中国为应对亚洲金融危机、化解金融风险、促进国有企改革脱困，于90年代末开始成立信达、华融、东方及长城四大国有资产管理公司。截至2012年底，四大公司累计收购不良资产规模超过3.12万亿元，其中，信达累计收购帐面原值1.1万亿元，占比35.5%。

信达是首家国有资产管理公司，初期专门接收中国建设银行 的不良贷款，其后于2010年进行股份制改革，2012年引入社保基金、瑞银 、中信资本、渣打 为战略投资者合占逾16%的股份。

信达的业务从政策性扩展至商业化，除了商业银行不良贷款之外，还向非银行金融机构和非金融机构收购不良资产，并可通过证券、保险、信托、租赁、公募基金等方式提供多元化解决方案。

中国目前只有国有资产管理公司可以向银行收购不良贷款，民营和外资都不能参与这个批发市场，只有国有资产管理公司处置不良资产时，民营和外资才能参与。而信达更是唯一一家可以接收非金融机构不良资产。

信达董事长侯建杭称，“随着中国经济改革开放，批发市场仍会加一些限制。”

换言之，在可预算的未来四大资产管理公司仍将主导中国不良资产管理行业。而从长期来看，包括民营及外资机构在内的愈来愈多的参与者将进入不良资产管理行业，不良资产管理行业的竞争或将逐渐激烈，因此在定价能力、管理能力等方面对四大金融资产管理公司将提出更高的要求。

信达此前与全球最大不良债务投资商--美国橡树资本 就建立策略性合作伙伴关系订立一份谅解忘录，其中，双方拟成立合资企业以投资于中国的不良资产。

信达管理层多番强调公司业务模式的独特性，侯建杭说，“信达跟美国、韩国的资产管理模式不一样，因为信达能够提供差异化，所以说世界上找不到完全可比的机构。”

他所指的差异化，是在不良资产经营的核心业务之外，还提供投资及资产管理，以及金融服务。公司称，未来会专注于不良资产经营，目前占其盈利比重逾七成。（完）