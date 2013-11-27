中国环境：广东首批2013年碳排放权配额总量约3.88亿吨--省发改委

路透北京11月27日 - 中国广东省发改委称，该省确定了首批碳排放权配额总量，配额总量由控排企业配额和储备配额构成，2013年配额总量约为3.88亿吨，其中，控排企业配额3.5亿吨，储备配额0.38亿吨。

1吨配额等于1吨二氧化碳排放，而储备配额包括新建项目企业配额和调节配额。

广东省发改委网站刊发广东省碳排放权配额首次分配及工作方案（试行）通知称，配额实行部分免费发放和部分有偿发放。2013-2014年控排企业、新建项目企业的免费配额和有偿配额比例为97%和3%，2015年比例为90%和10%，“十三五”（2016-2020年）以后根据实际情况再逐步提高有偿配额比例。

通知强调，首次有偿配额发放的底价拟定为60元人民币/吨配额，而配额有偿发放收入属政府非税收入，全额纳入财政“收支两条线”管理，用于支持企业节能减碳技术改造等。

首批纳入碳排放权管理和交易的企业中，首批控排企业为电力、钢铁、石化和水泥四个行业中，2011、2012年任一年排放2万吨二氧化碳（或能源消费量1万吨标准煤）及以上企业，共202家。

而新建项目中，首批控排企业为电力、钢铁、石化和水泥四个行业预计2013-2015年和“十三五”投产的年排放2万吨二氧化碳（或能源消费量1万吨标准煤）及以上的新建（扩建、改建）固定资产投资项目企业，共40家。

通知并显示，工作目标是在2013年11月底确定并公布全省控排企业和新建项目企业名单，组织企业培训，公布首次配额分配方案。12月10日前，完成首批免费配额发放。12月中旬，完成首批有偿配额发放。2013年底前，启动碳排放权配额在线交易。

人民日报周二报导称，上海市191家企业将率先试点碳排放交易，今后上海企业碳排放单位可通过上海环境能源交易所购入或售出其相对实际排放不足或多余的配额，碳排放交易将促进企业选择低成本减排路径。

目前，中国在7个省市启动了碳排放权交易试点。专家认为，今后将对碳交易中发现的问题不断作出调整，并为全国开展碳排放交易积累经验。路透调查显示，中国碳排放许可价格在交易初期将不到5美元。 （完）

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