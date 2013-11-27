台湾股市：连四日收涨创三周半高位，明日摩台指结算料拉高震荡

路透台北11月27日 - 台湾股市周三连续第四个交易日收涨。交易商表示，受到美股续创新高激励，台股缓步垫高创三周半收盘高位，由于台股已连涨四天，明日新加坡摩台指结算料台股可能拉高震荡。

台湾加权股价指数 今收升0.58%至8,295.88点，续创三周半收盘高位，前波收盘高位为11月4日的8,354.14点，另今日盘中高点来到8,312.32点，亦创三周半盘中高位，前波盘中高位为11月5日的8,372.80点。台股今日成交量 为734.08亿台币，上日为903.34亿。

台新投顾研究部经理黄文清表示，今日台股盘面的特色是跌深族群反弹，包括IC设计及面板零组件及橡胶等，而原先强势的传产族群则是续强，短线台股因已连涨四天，明天摩台指结算有可能拉高后震荡。

“最弱势的族群都开始转强，代表台股还是有机会续强!”他称。

美国股市那斯达克综合股价指数周二收于4,000点上方，为2000年以来新高， ，美股周四逢感恩节休市一天，周五亦仅开市半天。黄文清认为，目前美股正面气氛还是延续，看好台股在年底前有机会挑战今年高点的8,476点。

凯基投顾分析师张明祥分析称，美国感恩节销售状况将是下周看盘重点，今天台股正式站上季线，由于季线还是往上垫高代表季线有实质支撑，未来将观察能否有效站稳，目前看来站稳机率颇高。

他认为，短线台股在月线8,232点跟季线8,268点之间将是有利的支撑，上方压力则落在8,378点附近，看好年底前突破前波高位8,476点的机率很高，主因美国量化宽松(QE)尚未退场，市场资金仍偏多，且目前正处财报空窗期，有利于市场酝酿作梦行情。

类股表现方面，今天台股表现最强势的族群当属水泥类指数 及橡胶类指数 ，各自收涨1.8%及1.9%，电子类指数 则续强、收涨0.67%，其中电子龙头股台积电 收扬1.45%、报105台币。