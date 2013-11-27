日本股市：日经收低0.4%脱离六个月高位，Nikon及佳能股价上涨

路透东京11月27日 - 日本股市日经指数周三因获利了结卖压而下跌，更加远离六个月高位，但Nikon Corp 、佳能 上涨帮助大盘抑制跌幅。

日经指数 收低0.4%至15,449.63点，连续第二日下跌，从周一触及的六个月高位回落。不过日经指数今年以来涨幅仍达近49%。

Nikon 、理光 和佳能受追捧，涨幅介于0.8%至2.6%，此前美国惠普 公布的季度营收超过预期。

移动运营商软银 遭到获利了结，股价下跌2.8%。但软银今年迄今累计涨幅仍有165%，是今年表现最佳的日经成分股之一。

Panasonic 上扬3.5%，此前消息人士称，该公司将出售三家日本晶片厂给以色列公司TowerJazz TSEM.TA，这将令处于困境中的Panasonic接近完成对亏损业务的改造。