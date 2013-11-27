中国社会：中石化西南成品油输油管因沪昆高铁施工事故发生泄漏--新华

路透北京11月27日 - 新华社报导称，贵州省安顺市境内的中国石化 西南成品油输油管线周二晚间发生破损，导致汽油外泄，主要原因是沪昆高铁第七标段施工塔吊发生倒塌所致。

新华网周三报导称，经初步调查，事发地点距沪昆铁路贵阳至安顺段距离约30米，周边有少许民房。为防止次生灾害事故发生，现已迅速将泄漏点管道上下游阀门关闭，切断油品来源，并疏散燃油泄漏点两公里方圆范围内的所有居民，暂时中断沪昆铁路贵阳至安顺段客货运输。

央广网报导亦称，中石化西南成品油的输油管道造成的汽油泄漏大约在2,000吨左右，事故当时也造成了3人受伤，受伤的3人已经到医院进行救治。

此前11月22日，位于山东省青岛经济技术开发区的中石化东黄输油管道发生泄漏爆炸特别重大事故，已造成55人遇难、9人失踪、136人受伤。中国国家安全监管总局局长杨栋梁随后指出，“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故是一起十分严重的责任事故，损失惨重。（完）

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