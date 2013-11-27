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亚洲 | 2013年 11月 27日 星期三 14:53 BJT

台湾债市：指标公债殖利率全面走跌且趋缓，长券需求回笼

* 30年增额公债标售好于预期，殖利率曲线趋缓
    * 10年券及更长的券种买盘全面回笼
    * 五年券殖利率往下空间有限

    路透台北11月26日 - 台湾指标公债殖利率周三全线下跌，殖利率曲线更为平缓。由于上日长券标售结果
优于预期，显示长券的需求全面回笼，此外美债表现也不差，台债上演庆祝行情。
    
    债市交易员指出，长券标售结果扫光市场对投资盘对长券标购缩手的疑虑，令10年券及更长的券种买盘全
面回笼。相反地，第二、三季相对受到市场欢迎的五年券殖利率下跌较少，且未来看法较为保守，市场气氛反
转。
    
    “感觉情势改变了，周五的十年券应该会标得不差。反而是五年券看的保守一点。”一位银行业交易员表
二。
    
    “五年券再下去每一个bp(基点)都是一道关卡，”另一位证券商交易员表示。   
    
    台湾央行周二标售30年期增额公债102/9R，得标利率为2.43%。300亿台币筹码全额发行，中止了此前四期
长券不足额发行的情形。各行业得标比重方面，银行得标比重14.16%、证券业46.50%、票券业12.67%、保险业
26.67%。  
    
    他们预估，明日五年期公债殖利率料在1.05-1.08%区间震荡；10年期增额券的发行前交易则估落在1.62-1
.65%。    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    102/11                   -1.28     1.0705   1.0650-1.0800      64.5
   10   102/10R                   -3.55     1.6445   1.6340-1.6700      62.0
   30    102/9R                   -2.60     2.4000   2.4000-2.4100       1.0
    前述证券商交易员表示，本周以来，五年和十年公债的利差一直在缩小，可以看得出五年券往下走得很吃
力，倒是十年券情况不同，在确定了寿险业回补30年长券以后，10年券的走势彷佛吃下定丸，殖利率明显下行
，这其中也有部分是空单回补的助益。
    
    “主要还是五年券这个水位比较没肉了。”一位大型银行交易员说。
    
    他们表示，除了30年券标售殖利率低于预期之外，先前10年券累积了不少空单仍待回补，美债方面，近期
在没有大变动的情况之下，也仍然在区间之内震荡盘整，且下月没有新券标售，而央行预料也将持续维持货币
政策的宽松。
    
    “感觉有利空出尽的味道..种种因素包括基本面、资金面和筹码面都有利债市。”前述证券商交易员表示
。
    
    交易员认为，在中长券需求回笼之下，预期周五的10年期公债增额发行标售不会太差，整条殖利率预料仍
将持续平缓，五年券下行空间有限，但10年券则有不小的想像空间。有看多的交易员预估，第4季10年期公债1
02/11期殖利率的低点可能低至1.5%。
        
    10年增额公债102/10R将于29日(周五)标售，预定金额350亿台币。   
       
    本周全球债市重要经济数据及事件包括：周三美国公布10月耐久财订单及一周请领失业金报告、芝加哥联
储9及10月制造业指数；周四欧元区公布11月企业、经济及服务业景气指数；周五台湾公布第三季经济成长率(
GDP)。

         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6350
          5      102/11                       1.0705
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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