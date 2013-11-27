台湾债市：指标公债殖利率全面走跌且趋缓，长券需求回笼

* 30年增额公债标售好于预期，殖利率曲线趋缓 * 10年券及更长的券种买盘全面回笼 * 五年券殖利率往下空间有限 路透台北11月26日 - 台湾指标公债殖利率周三全线下跌，殖利率曲线更为平缓。由于上日长券标售结果 优于预期，显示长券的需求全面回笼，此外美债表现也不差，台债上演庆祝行情。 债市交易员指出，长券标售结果扫光市场对投资盘对长券标购缩手的疑虑，令10年券及更长的券种买盘全 面回笼。相反地，第二、三季相对受到市场欢迎的五年券殖利率下跌较少，且未来看法较为保守，市场气氛反 转。 “感觉情势改变了，周五的十年券应该会标得不差。反而是五年券看的保守一点。”一位银行业交易员表 二。 “五年券再下去每一个bp(基点)都是一道关卡，”另一位证券商交易员表示。 台湾央行周二标售30年期增额公债102/9R，得标利率为2.43%。300亿台币筹码全额发行，中止了此前四期 长券不足额发行的情形。各行业得标比重方面，银行得标比重14.16%、证券业46.50%、票券业12.67%、保险业 26.67%。 他们预估，明日五年期公债殖利率料在1.05-1.08%区间震荡；10年期增额券的发行前交易则估落在1.62-1 .65%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -1.28 1.0705 1.0650-1.0800 64.5 10 102/10R -3.55 1.6445 1.6340-1.6700 62.0 30 102/9R -2.60 2.4000 2.4000-2.4100 1.0 前述证券商交易员表示，本周以来，五年和十年公债的利差一直在缩小，可以看得出五年券往下走得很吃 力，倒是十年券情况不同，在确定了寿险业回补30年长券以后，10年券的走势彷佛吃下定丸，殖利率明显下行 ，这其中也有部分是空单回补的助益。 “主要还是五年券这个水位比较没肉了。”一位大型银行交易员说。 他们表示，除了30年券标售殖利率低于预期之外，先前10年券累积了不少空单仍待回补，美债方面，近期 在没有大变动的情况之下，也仍然在区间之内震荡盘整，且下月没有新券标售，而央行预料也将持续维持货币 政策的宽松。 “感觉有利空出尽的味道..种种因素包括基本面、资金面和筹码面都有利债市。”前述证券商交易员表示 。 交易员认为，在中长券需求回笼之下，预期周五的10年期公债增额发行标售不会太差，整条殖利率预料仍 将持续平缓，五年券下行空间有限，但10年券则有不小的想像空间。有看多的交易员预估，第4季10年期公债1 02/11期殖利率的低点可能低至1.5%。 10年增额公债102/10R将于29日(周五)标售，预定金额350亿台币。 本周全球债市重要经济数据及事件包括：周三美国公布10月耐久财订单及一周请领失业金报告、芝加哥联 储9及10月制造业指数；周四欧元区公布11月企业、经济及服务业景气指数；周五台湾公布第三季经济成长率( GDP)。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6350 5 102/11 1.0705 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)